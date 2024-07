Napoli, Antonio Conte presenta il suo staff. Oriali: "Soddisfatti di questo inizio"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte, in un incontro in piazza a Dimaro con giornalisti e tifosi, ha presentato tutto il suo staff al gran completo. I collaboratori del tecnico azzurro hanno poi risposto ad alcune domande.

Lele Oriali: “Dopo l’esperienza negativa dell’anno scorso un po’ di preoccupazione c’era. Dopo una settimana insieme, però, sono molto contento. Abbiamo trovato un gruppo che si applica e si impegna e questo è già un buon punto di partenza per lavorare. La pazienza ce l’avremo, fino ad un certo punto, ma sono soddisfatto di questo inizio. Faremo il possibile per ripagare la fiducia e l'affetto dei tifosi. Maradona il più forte che abbia mai affrontato? Assolutamente sì".

Cristian Stellini: “Non c’è un difensore che ci ha colpito in particolare, ma è molto più importante l’applicazione che ci stanno mettendo i calciatori in allenamento. Di Lorenzo e Olivera braccetti in difesa? Preferisco vederli da vicino prima di fare valutazioni. In caso di addio di Osimhen? Sceglierei sicuramente un attaccante dalla struttura fisica importante, che abbia caratteristiche che possano esaltare anche i suoi compagni d’attacco oltre che fare gol”.

Gianluca Conte: “L’obiettivo è dare sempre il meglio. Antonio è il primo che si mette in discussione e noi a ruota dobbiamo dare il massimo per la gente e questa società”.

Mauro Sandreani: “Le valutazioni sui calciatori le sta facendo Antonio cercando di lavorare su un sistema di gioco che possa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori. La costruzione, come abbiamo visto, è con tre difensori e due centrocampisti. Conoscendo Antonio non ci vorrà molto tempo per assorbire i concetti”.

Tiberio Ancora: “Ai calciatori che non sono ancora qui, i programmi di allenamento sono stati già inviati per farli arrivare al meglio. Per quanto riguarda l’alimentazione, ne parleremo quando saranno qui con noi”.

Elvis Abbruscato: “Essere stato scelto da mister Conte ed essere in questa piazza mi rende orgoglioso. Io cercherò di portare tanta passione ed entusiasmo”.

Costantino Coratti: “Stiamo portando un metodo nuovo, che non è solo fisico, ma anche di concentrazione. Sono contentissimo della risposta avuta dai ragazzi in questa prima fase. Ma siamo solo all’inizio”.

Giuseppe Maiuri: “Insieme a tutto lo staff abbiamo fatto sedute video e analizzato anche le squadre che affronteremo prossimamente in amichevole. Non bisogna mai lasciare nulla al caso”.