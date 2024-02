Lo staff di Calzona al Napoli, due i ritorni in azzurro: la situazione di Hamsik

Con Francesco Calzona ci sono anche altri due ritorni a Napoli. Il primo è quello di Francesco Sinatti, preparatore atletico nel periodo di Sarri e di Spalletti, che rientra al suo posto dopo aver lasciato nel luglio scorso. Sinatti attualmente collabora anche con Spalletti in Nazionale.

L'altro è quello di Simone Bonomi, ex terzino azzurro nella stagione 2004/2005, la prima della presidenza De Laurentiis, e successivamente collaboratore tecnico di Maurizio Sarri negli anni all'ombra del Vesuvio. Dovrebbe essere lui il vice allenatore.

Ancora incerta, almeno per il momento, la posizione di Marek Hamsik. L'ex capitano fa parte dello staff della Slovacchia e cura la sua academy in patria. Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della possibilità di un suo ritorno, non escludendola: "Non sono riuscito a parlare con lui nelle ultime ore, l’ho fatto domenica. Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per la squadra che ama. Lui è veramente un campione del Napoli, mi ha dato moltissime soddisfazioni rinunciando al Milan e alla Juventus, è stato una bandiera azzurra”.

Resteranno, invece, nello staff il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez e il match analyst Simone Beccaccioli. Da vedere, poi, se Gianluca Grava tornerà da subito al ruolo di coordinatore del settore giovanile o se collaborerà anche con Calzona.