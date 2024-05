De Laurentiis sullo stadio: "Punterò sul Maradona, non su Bagnoli. Nuovo centro sportivo a 15 minuti da Napoli"

"Sono stato un sostenitore di Bagnoli, ma mentre il sindaco pensa agli Europei del 2032, io devo pensare a essere forte nell'immediatezza. Mi sono interrogato e ho pensato: 'Aurelio, ma chi te lo fa fare di andare in un territorio dove ci vogliono anni? E se poi c'è il bradisismo, succede il putiferio. Io mi sono messo l'anima in pace. Chi mi dice che là in 5 anni si finisce. A me sembra che su quel territorio ci sia quasi una maledizione. Io sono scaramantico. Quando ne abbiamo iniziato a parlare, ci sono state quelle forti scosse di terremoto. Io devo pensare anche alla salute dei miei calciatori. Allora ho chiamato i miei architetti e gli ho detto che voglio impiegarci due anni per fare i lavori al Maradona. Ho idee chiarissime su come ristrutturarlo. Punterò quindi sul Maradona, sempre che quelle del sindaco non siano promesse da marinaio. Il problema di questo sindaco è che non c'è mai. Lui è fantastico nella tattica fuggente. A differenza di De Luca, che è un uomo del fare". Così Aurelio De Laurentiis, nel corso della presentazione dei ritiri estivi a Palazzo Petrucci, ha parlato della questione stadio e del nuovo centro sportivo.

"Io con il Comune di Napoli ho fatto sempre una fatica gigantesca. Io sono il motore vincente di quello stadio, ma mi viene dato qualche ora prima della partita e devo riconsegnarlo qualche ora dopo. Paghiamo quanto il Psg per uno stadio ben diverso. Io ho sempre detto che ci metto i soldi miei e non mi servono finanziamenti. Io ho solo bisogno che non mi si blocchino i lavori, perchè se dovesse accadere io saluto questa città e non mi farò mai più vedere", ha aggiunto il patron azzurro.

Il nuovo centro sportivo

"A settembre spero di mettere la prima pietra per il nuovo centro sportivo del Napoli, ci saranno 10 campi. Dove? Devo trovare un posto dove le mamme possono stare tranquilli per far arrivare in sicurezza i propri figli in poco tempo. Sarà ad un quarto d'ora da Napoli. Castel Volturno? No, ci siamo stati ma ora è il momento di cambiare. Scade il contratto e dobbiamo andare via", ha concluso 'Adl'.