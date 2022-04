Napoli-Fiorentina, il Maradona torna al 100% della capienza dopo oltre 2 anni

Lo stadio Diego Armando Maradona torna al 100% della capienza in occasione di Napoli-Fiorentina, in programma domenica prossima con calcio d'inizio alle ore 15.00, dopo oltre due anni.

Era, infatti, il 29 febbraio del 2020 quando l'impianto di Fuorigrotta, allora San Paolo, si presentò per l'ultima volta con capienza massima prima dello scoppio della pandemia da Covid-19.

In quell'occasione gli azzurri vinsero per 2-1 contro il Torino in campionato, grazie alle reti di Manolas e Di Lorenzo. Pochi giorni prima, il 25 febbraio 2020, lo stadio partenopeo fece registrare il pubblico delle grandi occasioni per il match di Champions League contro il Barcellona.

Anche per domenica prossima si attende una grande risposta dai tifosi azzurri, con la prevendita dei tagliandi andata a gonfie vele sin dall'apertura.