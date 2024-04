Stadio, il sindaco Manfredi: "Bagnoli non fattibile. Puntiamo sul Maradona"

"Bagnoli non è una soluzione percorribile, il Maradona resta la nostra opzione". Prosegue il botta e risposta tra il Comune di Napoli e Aurelio De Laurentiis sullo stadio. Ristrutturare l'impianto di Fuorigrotta, come vuole l'Amministrazione, o realizzarne uno nuovo nel quartiere a Ovest nell'area da bonificare e riqualificare.

Per il sindaco Gaetano Manfredi, al momento il dibattito non ha motivo di esistere: "A Bagnoli c'è un piano urbanistico già approvato che tiene conto di una serie di vincoli ambientali, come ad esempio nel Parco dello Sport. In altre aree ci sono tempistiche da rispettare. Quindi, stravolgere le previsioni costruite in tanti anni non è facile. I tempi che abbiamo davanti anche per gli Europei di Calcio sono molto stretti. L'obiettivo è avere uno stadio importante sia per la città che per la società".

Manfredi, quindi, conferma il Maradona: "E' l'opzione più fattibile per gli obiettivi che abbiamo e per i tempi a disposizione. Delle vicende bisogna parlare tecnicamente. Poi, siamo sempre disponibile al confronto con tutti".