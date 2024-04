Nuova casa del Napoli a Bagnoli, riunione a Roma con De Laurentiis e il ministro Fitto?

Con una stagione da dimenticare dal punto di vista tecnico e sportivo, Aurelio De Laurentiis guarda al futuro infrastrutturale del suo club.

Il presidente del Napoli - riferisce l'Ansa - sarà martedì a Roma per una riunione che si svolgerà a Palazzo Chigi sulla sua richiesta di realizzarne un nuovo stadio e un nuovo centro sportivo nell'area di Bagnoli.

Al tavolo dovrebbero esserci i rappresentanti di Invitalia, che stanno realizzando i lavori all'ex area Italsider, ed è stato convocato pure il ministro per il sud e la coesione Raffaele Fitto. Il numero uno della società partenopea intenderebbe presentare il suo progetto per la realizzazione di uno stadio che sia adeguato a portare a Napoli gli Europei 2032 e di campi per il nuovo centro sportivo azzurro.