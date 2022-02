Napoli-Inter, Inzaghi e Bastoni non ci saranno: le decisioni del Giudice sportivo

L'Inter perde Bastoni e Simone Inzaghi per la sfida contro il Napoli in programma sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Il difensore è stato, infatti, fermato per due turni dal Giudice sportivo "per avere al termine della gara rivolto agli ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l'invito a trattenersi".

Una giornata di squalifica e ammenda di 15mila euro per il tecnico Simone Inzaghi "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose".

Niente squalifica, ma ammenda di 10mila euro per Lautaro Martinez "per avere al 50esimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest'ultimo abbandonava il recinto di gioco".