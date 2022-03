Atalanta-Napoli, due assenze pesanti in casa azzurra per squalifica

Il Napoli perde due cardini dell'undici titolare per squalifica in vista del match contro l'Atalanta, in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Victor Osimhen ed Amir Rrahmani, ammoniti contro l'Udinese, erano diffidati e non saranno in campo a Bergamo. Due assenze pesanti per Spalletti, che dovrà fare anche i conti con l'infermeria per l'impegno contro i nerazzurri.

Da valutare, infatti, le condizioni di Di Lorenzo, uscito per infortunio, e di Petagna, Meret e Ounas, assenti contro i friulani.