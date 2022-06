Sporting Club Ercolanese, c'è il terzo rinnovo in squadra: Caccia resta in granata

Altro giro, altro rinnovo in casa Sporting Club Ercolanese. La formazione vesuviana, dopo le conferme di capitan Tufano e di Carbonaro, si assicura la permanenza in granata anche per il difensore Gennaro Caccia. Ulteriore certezza nel reparto difensivo di mister Carlo Ignudi, i granata vogliono confermarsi in Eccellenza con un'ottima base dell'ultimo campionato. Di seguito, la nota ufficiale del club: "Proseguono i rinnovi in casa granata, la SC Ercolanese è lieta di annunciare la conferma anche nella prossima stagione di Gennaro Caccia. Il nostro "Totem" formerà anche nella prossima stagione, insieme a Carbonaro, "le colonne di Ercole" pronte a sorreggere ancora la retroguardia granata con tanta qualità ed esperienza. La società esprime grande soddisfazione per l'accordo raggiunto con l'auspicio che possa essere un'altra stagione ricca di successi per entrambi".