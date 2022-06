Sporting Club Ercolanese, c'è il rinnovo di capitan Tufano: il centrocampista resta in granata

Girone C

Promozione Campania Girone C

Una conferma in vista della prossima stagione sportiva. L'Ercolanese, dopo le certezze relative ai piani alti della dirigenza e allo staff tecnico, si proietta a lavorare sulla rosa che verrà messa a disposizione di mister Ignudi. Nelle ultime ore, il club ha comunicato la permanenza in granata del capitano Marco Tufano. Accordo per il rinnovo raggiunto e il centrocampista resterà un elemento importante nel gruppo che affronterà l'Eccellenza:

"La SC Ercolanese è lieta di annunciare il rinnovo con il capitano Marco Tufano. Il nostro leader sarà ancora uno dei cardini dello spogliatoio e guiderà il centrocampo granata anche nella prossima stagione vestendo per la quarta stagione la nostra maglia (seconda in Eccellenza). La società tutta esprime grande soddisfazione per l'accordo raggiunto".