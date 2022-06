Sporting Club Ercolanese - Riconferma per Raiano nel ruolo di vicepresidente

Girone C

Promozione Campania Girone C

Lavori in corso per lo Sporting Club Ercolanese. La vittoria nel Girone C di Promozione ha spalancato le porte dell'Eccellenza, la squadra di Carlo Ignudi si prepara ad affrontare la massima competizione dilettantistica della Campania. Il progetto prosegue e, dopo aver archiviato alcune operazioni di conferma nei piani dirigenziali e nello staff tecnico, il club granata annuncia nuove novità sul piano societario. Nel ruolo di vice-presidente c'è la certezza Alessio Raiano: "La S.C. Ercolanese è lieta di annunciare la riconferma di Alessio Raiano nel ruolo di vicepresidente, carica ricoperta anche da Umberto Scognamiglio. Affiancheranno il patron Umberto Raiano e il DG Vincenzo Gaglione nella gestione amministrativa della società. La società tutta saluta calorosamente il vicepresidente".