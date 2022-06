Sporting Club Ercolanese, Raiano: "Vogliamo essere un realtà, puntiamo sui giovani. Settore ospiti? Non ci sono novità"

Conferenza stampa del presidente dello Sporting Club Ercolanese, Umberto Raiano. Il numero uno granata, soddisfatto per la promozione in Eccellenza, si è soffermato a parlare del futuro del club. Diversi gli argomenti trattati: dagli obiettivi della società alla formazione giovanile, passando per la questione Solaro: "Non poteva mancare la conferma dei calciatori più rappresentativi in squadra. Lo zoccolo duro è quello che resta della scorsa stagione per iniziare la stagione con una base già solida. Non andremo incontro a rivoluzioni, sono partito dalla Promozione proprio per questo. Abbiamo un buon organico, uno staff solido: puntiamo ad acquistare 4/5 elementi per fare il salto di qualità nel prossimo campionato. Obiettivo? È sempre quello di vincere, non vogliamo essere una comparsa. Dal primo luglio in poi, ci saranno novità".

Sul coinvolgimento dell'ambiente: "Stiamo riscontrando belle soddisfazioni, questo è il frutto di quanto fatto lo scorso anno. La città e la tifoseria sono accanto alla squadra, abbiamo sponsor importanti. La famiglia si sta allargando con persone valide e serie. Alla base di tutto c'è l'unione, le cose vanno fatte in un certo modo. Non bisogna commettere errori a casa nostra, non vogliamo rimpiangere nulla. L'obiettivo dell'Ercolanese è chiaro, così come quello che vogliamo fare. Abbiamo intenzione di creare qualcosa di importante per Ercolano: ci vuole qualche anno, ma lo faremo. Definire l'Ercolanese neopromossa in Eccellenza? Non mi sento tale, ma così ci definiscono perché abbiamo vinto il campionato di Promozione: vedremo in campo".

Sui giovani: "Dall'inizio della mia avventura, il settore giovanile è stato un obiettivo da portare avanti. La scuola calcio è voluta per questo, il primo anno sarà di transizione. Il nostro sogno è un centro sportivo tutto nostro. Curiamo ogni dettaglio e valorizziamo i giovani. Ad Ercolano ci sono tanti ragazzi bravi, vogliamo dare una possibilità di giocare a calcio".

Sul settore ospiti del Solaro: "È stato al centro dei discorsi qualche tempo fa, non ci sono novità. Stiamo aspettando ancora, abbiamo dato la disponibilità di collaborare economicamente. Vogliamo il settore ospiti operativo e adeguamenti allo stadio per inizio campionato".