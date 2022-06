Sporting Club Ercolanese, quarta conferma in organico: Paolo Borrelli resta alla corte di Ignudi

Quarto prolungamento del contratto alla corte di mister Carlo Ignudi. Prima di operare sul mercato con acquisti per perfezionare l'organico in vista della partecipazione al prossimo campionato d'Eccellenza, l'Ercolanese si sta adoperando per rinnovare gli attuali componenti della rosa. Dopo le conferme di capitan Tufano, Carbonaro e Caccia, è arrivata un'altra conferma. Si tratta del centrocampista Paolo Borrelli: il classe 1992, ex San Giorgio e Barrese, resterà ancora agli ordini dei granata. Questo il comunicato ufficiale:

"La società comunica di aver rinnovato l'accordo con Paolo Borrelli. Il centrocampista sposa per il secondo anno consecutivo il progetto Ercolanese. Ha trascorso un anno da protagonista nella zona centrale del campo e con la riconferma di oggi sarà ancora un punto di riferimento per la squadra granata".