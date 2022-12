Sporting Club Ercolanese, esonerato mister Ambrosino: c'è la decisione ufficiale

Si chiude l'avventura di Salvatore Ambrosino sulla panchina dello Sporting Club Ercolanese. Non è bastato il pareggio contro l'Ischia per salvaguardare il posto, l'allenatore è stato esonerato dal club granata. Questa è la decisione annunciata dalla società con un breve comunicato ufficiale: "La S.C. Ercolanese comunica che l'allenatore della Prima squadra Salvatore Ambrosino è stato sollevato dall'incarico. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune sportive e personali".