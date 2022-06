Altra conferma per lo Sporting Club Ercolanese: Carbonaro resterà in granata

Un nuovo prolungamento contrattuale in casa Sporting Club Ercolanese. Il team granata, accantonata la promozione in Eccellenza, sta allestendo la rosa per la prossima stagione. Da matricola, non si può fallire e la permanenza nella categoria passerà dalla qualità dell'organico. La società, tuttavia, non ha intenzione di stravolgere completamente la rosa e lavora alla conferma di alcuni elementi. Dopo la certezza di capitan Tufano, è seguita l'ufficialità di un altro rinnovo. Si tratta del difensore Marco Carbonaro che continuerà a vestire la casacca vesuviana. Ecco quanto annunciato dal sodalizio campano:

"La SC Ercolanese è lieta di annunciare un altro rinnovo, Marco Carbonaro vestirà la maglia granata anche nella prossima stagione. Uno dei pilastri difensivi del vittorioso campionato di Promozione, il nostro "Muro del pianto", sarà ancora a difesa dei nostri colori. La società tutta esprime grande soddisfazione per l'accordo raggiunto con l'augurio che il cammino insieme sia ancora ricco di soddisfazioni e successi".