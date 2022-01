Sporting Club Ercolanese, salta l'amichevole col Benevento Primavera

Girone C

Il rinvio dei campionati e lo slittamento degli appuntamenti in programma. Una decisione ufficiale da parte della LND Campania che si proietta anche sugli allenamenti congiunti. Non ci saranno possibilità di svolgere partite, nelle prossime settimane, per le squadre dilettantistiche che dovranno stare lontane dal ritmo gara. La scelta è del Comitato Regionale della FIGC che ha imposto il divieto di amichevoli nel breve periodo.

Lo Sporting Club Ercolanese, con una nota apparsa sui canali di riferimento, ha annunciato la mancata disputa del match contro il Benevento Primavera. Il confronto, in programma allo Stadio Raffaele Solaro domani 5 gennaio 2022, è stato annullato: "A seguito dello slittamento dei campionati regionali di due settimane causa l’alto numero di contagi da Covid-19 registrati tra i tesserati delle società, il Comitato Regionale Campania FIGC ha ulteriormente specificato che sono vietati allenamenti congiunti e amichevoli. Pertanto la gara amichevole in programma al Solaro di Ercolano mercoledì 5 gennaio 2022 con il Benevento Primavera è annullata".

La società granata ha inoltre rivelato che la sfida si giocherà appena gli impegni in agenda forniranno uno spazio utile: "L’intenzione di entrambe le società è di disputare la gara che sarà riorganizzata appena la normativa vigente e gli impegni della stagione lo consentiranno".