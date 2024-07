Calciomercato Napoli, Spinazzola saluta ufficialmente la Roma: cosa serve per approdare in azzurro

Leonardo Spinazzola è da oggi, 1° luglio, ufficialmente un calciatore svincolato e dunque libero a parametro zero. Il terzino campione d'Europa 2021 con la Nazionale ha salutato dopo 5 anni la Roma, dopo che il suo contratto con il sodalizio capitolino è giunto alla naturale scadenza.

Spinazzola, 31 anni compiuti lo scorso 25 marzo, è uno degli obiettivi di mercato del nuovo Napoli di Antonio Conte. L'esterno umbro potrebbe rappresentare un profilo ideale per giocarsi il posto sulla corsia mancina con Mati Olivera nello scacchiere del tecnico pugliese.

Perchè Spinazzola possa arrivare in azzurro, però, c'è una condizione fondamentale: il club partenopeo, infatti, dovrà prima cedere Mario Rui, titolare di un contratto importante fino al 2026. Per il 33enne lusitano ci sono interessamenti dal Portogallo e dalla Turchia, oltre che dalla solita Arabia sempre a 'caccia' di calciatori europei.

Il saluto di Spinazzola alla Roma: "Esperienza indimenticabile"

Con un lungo post sui social, Leonardo Spinazzola si è congedato dalla Roma dopo 5 stagioni in giallorosso: "Carissimi romanisti, è con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio per salutarvi. Dopo un’esperienza indimenticabile, è giunto il momento per me di salutare Roma. Abbiamo gioito e abbiamo pianto, abbiamo esultato e abbiamo sofferto, insieme. Insieme abbiamo toccato il cielo a Tirana, insieme ci siamo rialzati da notti come quella di Budapest. Durante il mio tempo a Roma ho anche avuto l’onore di sollevare l’Europeo con la Nazionale Italiana. Ho vissuto momenti di gioia e orgoglio, che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ma ho anche affrontato momenti difficili. In quei momenti bui, ho sempre sentito il vostro sostegno. Mi avete dato la forza di lottare per tornare più forte di prima. Ogni volta che sono sceso in campo, ho lottato e sudato con tutte le mie forze per questi colori. Roma rimarrà sempre nel mio cuore. Sono fiero di aver contribuito al percorso del club, di aver riportato Roma e la Roma nei più grandi palcoscenici d’Europa, di aver dato tutto me stesso in campo e di aver condiviso momenti di gioia e di sofferenza con voi. Vorrei ringraziare ogni persona che ha fatto parte del mio viaggio qui. Dai compagni di squadra allo staff tecnico, società, tifosi. Ognuno di voi ha contribuito a rendere questa esperienza unica. Grazie per avermi sostenuto, incoraggiato e per avermi fatto sentire parte della vostra famiglia. Con affetto, Leo".