Napoli, parla Spinazzola: "Sono convinto che quest'anno ci divertiremo. Lukaku? Lo sento spesso"

"Ho scelto Napoli perchè sono convinto di poter dare ancora tanto. Sono convinto che quest'anno ci possiamo divertire e dar fastidio a tante squadre. Penso che il motto 'amma faticà' ci sta tutto. Le motivazioni sono alte e il mister in questo è molto bravo, ad alzare sempre più l'asticella. La presenza di Conte ha inciso tantissimo nella mia scelta, era da tanto che dovevamo incontrarci e dopo tanti anni ora siamo qui a lavorare insieme. Così come ha inciso tantissimo la squadra, che credo sia molto forte. Ho sposato questo progetto perchè penso di potermi togliere ancora tante soddisfazioni. Il mister cerca di spingerti sempre oltre il limite, sia mentalmente che fisicamente. Ha dei concetti che sono molto validi. Ora abbiamo ancora tanto lavoro da fare". Così il neo-acquisto del Napoli Leonardo Spinazzola, autore perlatro del primo gol stagionale azzurro, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro.

Lukaku

"La possibilità di incontrare di nuovo Lukaku a Napoli dopo Roma? Ci sentiamo spesso, abbiamo un grande rapporto io e lui, ma non ne abbiamo parlato. Vediamo".

Gli obiettivi

"Vengo descritto come uno che fa poche partite, ma ho avuto un incidente incredibile e nei due anni precedenti ho fatto oltre 70 partite. Anche gli ultimi due anni sono stati belli per me. Credo che il mister mi darà una grande mano a migliorare il mio stato di forma. Penso che fra un mese la mia condizione sarà sicuramente migliore rispetto ad un anno fa. Spero di fare una grande annata insieme alla squadra. Abbiamo grande voglia di fare bene. I miei punti di forza sono la corsa e l'imprevedibilità. Il mio punto debole è un po' la fase difensiva, anche se cerco di migliorare anno dopo anno. Il mister chiede anche a noi quinti di andare dentro al campo e ci chiede di variare molto il nostro gioco. A Roma con Mourinho giocavamo con il 3-5-2, ma era diverso. Negli ultimi mesi con la Roma mi sono trovato benissimo anche a giocare in una linea difensiva a 4. Il gioco di Conte è più simile a quello di Gasperini. Ritorno in Nazionale? Vediamo, è normale che un calciatore aspiri sempre a quello. Deciderà il ct".

L'impatto con Napoli

"L'impatto con la città di Napoli è stato molto bello. Soprattutto mio figlio più grande si è calato subito nella realtà, come prima cosa mi ha chiesto la maglia di Maradona. Anche mia moglie è rimasta impressionata. Ci hanno accolto davvero benissimo e abbiamo avuto un'ottima impressione", ha concluso l'esterno azzurro.