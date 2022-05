Napoli, stabilito l'orario dell'ultima partita di campionato contro lo Spezia

La Lega Serie A ha stabilito gli orari delle partite valevoli per l'ultima giornata del campionato 2021-2022. Il Napoli scenderà in campo per la sua ultima stagionale domenica 22 maggio alle ore 12,30 sul campo dello Spezia.

Questo il calendario completo con gli orari:

Venerdì ore 20.45: Torino-Roma

Sabato ore 17.15: Genoa-Bologna

Sabato ore 20.45: Lazio-Verona, Fiorentina-Juve, Atalanta-Empoli

Domenica ore 12.30: Spezia-Napoli

Domenica ore 18.00: Sassuolo-Milan, Inter-Sampdoria

Domenica ore 21.00: Venezia-Cagliari, Salernitana-Udinese.