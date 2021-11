Spalletti: "Il gol iniziale ci ha creato problemi. Dovevamo avere più attenzione"

"Il gol iniziale ha creato un po' di problemi all'andamento della partita. Dopo il 2-0 è diventato tutto più difficile. Nel secondo tempo siamo entrati un po' più ordinati, abbiamo giocato con maggiore tranquillità, ma lo Spartak nel finale si è chiuso bene al limite dell'area ed è diventato difficile trovare gli spazi. Dovevamo avere più attenzione nel non prendere quel gol ad inizio partita. Non dovevamo farci sorprendere. E' andato tutto a monte quello che era il mio pensiero. Avevo fatto delle scelte offensive precise. La reazione comunque c'è stata anche stasera, ho avuto delle risposte positive sul piano caratteriale dalla squadra. Abbiamo perso la partita, non cerchiamo alibi se mancava questo o quel giocatore". Così Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro lo Spartak Mosca in Europa League.

"Stretta di mano mancata con Rui Vitoria a fine partita? Perchè non mi è venuto salutare a inizio partita. La gente, quando viene a casa mia, io la saluto quando entra, non dopo che ho vinto la partita", ha spiegato l'allenatore del Napoli rispondendo ad una domanda.

Il tecnico azzurro ha parlato anche del prossimo impegno di campionato: "Spero di poter recuperare qualche calciatore per la partita con la Lazio, per fare qualche sostituzione, è già qualche notizia positiva c'è. Fabian Ruiz aveva un piccolo problema e non l'ho fatto giocare per non metterlo a rischio per domenica".