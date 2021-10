Europa League, il Leicester vince in casa dello Spartak Mosca per 4-3

Vittoria importante del Leicester nel girone C di Europa League, quello del Napoli. Gli inglesi hanno vinto per 4-3 nell'anticipo della terza giornata in casa dello Spartak Mosca.

Grande protagonista del match è stato Daka, autore di tutte e quattro le reti degli ospiti, che hanno momentaneamente scavalcato il Napoli in classifica lasciandolo in solitaria in fondo al girone.