I polacchi vincono in casa dello Spartak con un gol allo scadere

Primo risultato a sorpresa nella prima giornata del gruppo C di Europa League, quello che comprende anche Napoli e Leicester.

Nell'anticipo tra Spartak Mosca e Legia Varsavia, infatti, i polacchi hanno avuto la meglio in casa dei russi per 1-0. Decisivo un gol in pieno recupero di Kastrati.