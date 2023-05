Spalletti e il Napoli legati per sempre dal tatuaggio dello Scudetto|FOTO

Luciano Spalletti si è tatuato lo scudetto vinto quest'anno con il Napoli sul braccio sinistro. Il primo in carriera per il mister toscano e il terzo per gli azzurri. A realizzarlo Valentino Russo Tattoo.

Con tale gesto e nonostante sia in procinto come sembra ormai di lasciare il team partenopeo, Spalletti avrà qualcosa del Napoli per sempre sulla sua pelle.

Sull'altro avambraccio si è invece fatto tatuare il nome dei suoi figli: Samuele, Federico e Matilde.