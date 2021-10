Spalletti: "Il prossimo rigore lo batte per primo Insigne, per secondo Lorenzo e per terzo il Capitano"

Nel corso della conferenza post partita di Napoli-Torino, Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda sul terzo errore sul cinque dal dischetto per Lorenzo Insigne. Il tecnico azzurro è stato molto chiaro, ribadendo in maniera chiara il concetto che il principale tiratore di rigori della squadra resterà il Capitano.

"Ci vuole grande personalità per andare a tirare, dopo che ti hanno parato un rigore nella partita precedente. Insigne la dimostra sempre. Per me il prossimo rigore lo batte per primo Insigne, per secondo Lorenzo, per terzo il Capitano e per quarto il numero 24", ha detto Spalletti.