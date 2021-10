Napoli, entusiasmo all'esterno del Maradona: Spalletti ringrazia i tifosi

Grande entusiasmo all'esterno dello Stadio Maradona, dove tantissimi tifosi del Napoli hanno voluto salutare ed incoraggiare la squadra in partenza per Roma.

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha voluto ringraziare tutti per il sostegno: "Grazie per la vostra vicinanza che è molto importante ma quelli più importanti sono i calciatori. Bisogna difenderli sono loro quelli importanti e bisogna voler bene ai calciatori. Voi siete una forza aggiunta per noi, siete tanta roba se ci state vicini", ha detto l'allenatore ad alcuni capi ultras presenti all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta.