Spalletti: "Bisogna stare attenti con i prezzi dei biglietti negli stadi. E' un momento non facile per le famiglie"

"Il calcio va giocato con lo stadio pieno, con i boati. Le squadre e i loro tifosi devono essere una cosa sola, devono essere a braccetto per andare a vincere le partite, per andare a creare uno spettacolo ancora più forte. Bisogna saperci stare dentro queste emozioni e dentro queste prese di posizioni. Bisogna stare un po' attenti, perchè il momento è difficile, con quelli che sono i prezzi per venire allo stadio, per far entrare tutti e far partecipi tutti. In generale, bisognerebbe tendere a riempire lo stadio". Così Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa post partita, ha parlato, tra le altre cose, anche del tema stadi e biglietti.

"Ora, dopo quello che si è passato, per le famiglie non è facile avere la possibilità di acquistare due biglietti in un mese, per tutta la famiglia. Quella dovrebbe essere un'ulteriore attenzione per andare poi a permettere a molti di vivere il contesto dello stadio, che è un contesto bellissimo", ha aggiunto il tecnico del Napoli.