"Mister mi porti in panchina?": Spalletti accontenta il piccolo tifoso - VIDEO

Bel gesto di Luciano Spalletti prima della gara del Napoli a Monza. Il mister azzurro ha portato in campo con lui un bambino che, nel tunnel d'ingresso dello stadio, gli ha chiesto di poter sedere in panchina con lui. Una grande emozione per Daniele (questo il nome del piccolo tifoso) che dopo essere stato in campo ha conosciuto tutta la squadra campione d'Italia.

Le immagini sono diventate subito virali e anche il Napoli ha condiviso una foto con il commento: "Uniti dalla stessa passione". Ai microfoni di DAZN, poi, Spalletti ha spiegato: "Ci sono centinaia di bambini fuori, ma lui si smaniava particolarmente. Mi ha detto ‘Mister Portami in panchina' e l’ho accontentato".