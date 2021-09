Orrico: "Spalletti mi ha sempre detto che sognava di allenare il Napoli. Crede di avere una carta nascosta"

"Ho grande fiducia nel lavoro di Spalletti, il quale mi dice di essere soddisfatto per la rosa che ha a disposizione. A queste condizioni credo che se la giocherà fino alla fine, come fece l’altro toscano, Sarri, sulla panchina partenopea. Luciano è un fantasioso, cerca sempre soluzioni migliori, e so che ha studiato e si è aggiornato tanto in questi due anni. A Roma ed a Milano ha rovinato un po’ il suo lavoro a causa del cattivo rapporto con i giornalisti, gli ho consigliato di stare più tranquillo ed aspettarsi le critiche. Mi ha sempre detto che sognava di allenare il Napoli, ci è arrivato e sta già dimostrando il suo lavoro. Mi dice che ha una carta nascosta formidabile, che si chiama Dries Mertens, di cui nessuno parla". Così l'ex tecnico di Inter ed Empoli, Corrado Orrico, ha parlato del conterraneo Luciano Spalletti ai microfoni di “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio.

"Il lavoro degli allenatori è complicato: puoi fare tutto bene, alla perfezione, ma un episodio può farti perdere una partita. Ovvio che, nell’arco di un campionato, i valori vengono fuori, dunque dobbiamo aspettare ancora un po’ prima di dire chi è la squadra favorita", ha aggiunto Orrico.