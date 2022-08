Sabatini: "Vedo Spalletti nervoso, ma De Laurentiis le cose le farà anche se con sofferenza"

Sabatini, ex Direttore Sportivo di Roma e Salernitana, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Napoli, dopo le numerose cessioni: "Spalletti lo vedo nervoso e vorrei averlo davanti a me, con lo sguardo perso nel vuoto e con la capacità di dissimulare tutto grazie all’ironia toscana. Luciano me lo immagino in preda alla febbre del lavoro, sveglie all’alba e furia. All’ultimo tuffo De Laurentiis farà le cose che deve, con sofferenza, ma le farà, e Spalletti riporterà il Napoli alla competitività"

Sulla Salernitana ha poi spiegato: "Certi giocatori sono recalcitranti a trasferirsi a Salerno e non sanno quello che si perdono. Questo non significa che la Salernitana non faccia mercato. Iervolino è un imprenditore che non si spaventa davanti agli investimenti. Può spendere 10-15-20 milioni senza battere ciglio. È abituato agli affari".