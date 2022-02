Spalletti: "Finiti gli aggettivi per Koulibaly, è spaventoso. Osimhen stratosferico"

Due giorni dopo il match di andata contro il Barcellona e a due giorni dall'incontro di campionato contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato del momento della squadra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando si tratta di fare un’analisi di quello che è successo, questo Napoli, il mio Napoli, il vostro Napoli, sta cominciando a costruire un po’ della sua storia. Si sta costruendo la sua personalità, pezzo dopo pezzo, facendo quello che sa fare. Ora, abbiamo più consapevolezza. Oltre al primo tempo di Barcellona e un bel pezzo della partita con l’Inter, io ci metterei anche la vittoria di Venezia perché era un passaggio importante e una partita insidiosa. Chi ha giocato a calcio e sa cosa succede in queste partite, sa che non era una partita facile da portare a casa. In partite come quelle contro Barcellona e Inter, hai dimostrato a te stesso che puoi farlo e diventa una cosa acquisita. Da quel punto, non si può più tornare indietro. Io vedo la squadra crescere sotto i miei occhi. Averla vista giocare, divertendosi e soffrendo, mi fa sentire in sintonia con me stesso, i miei calciatori e l’ambiente che mi circonda. Per me, che arrivi Cagliari o Venezia, Barcellona o Inter, il concetto rimane sempre lo stesso. Pur cambiando i nomi, noi dobbiamo riuscire a afre il Napoli. Siamo il Napoli e a noi basta proporre il nostro livello di calcio per essere felici".

Il campionato

"Noi vogliamo sempre giocare per il massimo ma partita dopo partita. Il futuro dipende da quello che facciamo ogni giorno nel presente. Vorrei 13 gioie e, magari, di fila. Poi, sportivamente, potrei anche morire“.

Koulibaly

"Per lui gli aggettivi sono finiti. Se, però, penso alla partita con il Barcellona, dico spaventoso. Dopo averlo conosciuto, ammirato e elogiato, adesso comincia quasi a spaventarmi per calma, qualità e capacità di autorità in quell’ambiente e in quel tipo di partita".

Osimhen

"Se Koulibaly spaventa, Victor può sembrare qualcosa di stratosferico come possibilità. Io non sono riuscito a capire dove possa arrivare e il pensiero di cosa possa diventare mi esalta. Il primo a convincersene deve essere lui. Con giocatori e una squadra di quel calibro, tutti si migliorano; anche io che alleno calciatori di questo livello“.

Infortunati

"Dei 4 infortunati, nessuno sarà a Cagliari. Per il Barcellona, chi possiamo cercare di recuperare è solo Politano".