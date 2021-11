Spalletti: "Stiamo bene in vetta e vogliamo rimanerci. La squadra ha ancora margini di miglioramento"

"Stiamo bene in vetta e vogliamo rimanerci. Vogliamo dare continuità. La squadra ha ancora margini di miglioramento e sono fiducioso che possiamo fare di più". Così Luciano Spalletti si è espresso sullo straordinario momento del Napoli nel corso dell'evento CasaCorriere Festival a Palazzo Reale.

Gli azzurri sono freschi del roboante successo in Europa League per 4-1 in casa del Legia Varsavia: "Ci eravamo complicati un po’ la corsa per la qualificazione. Siamo entrati in campo non nella maniera corretta, abbiamo sporcato la partita. Poi ho fatto loro i complimenti perché hanno messo a posto la partita, le cinque sostituzioni danno la possibilità di cambiare il 50 per cento della squadra. La staffetta per l’ultima tratta, la più veloce, è fondamentale. Difficile però farlo capire. Vorrei che tutti i miei ragazzi avessero sempre fame, l’istinto del predatore".

L'assenza di Koulibaly contro il Verona

"Domenica mancherà sua maestà (Koulibaly, ndr) ma ho una rosa di professionisti in grado di sopperire alla sua assenza".

Osimhen e il ricordo di Van Basten

"Victor mi fa venire alla mente Van Basten, che era più tecnico. Ma Osimhen è più giovane ed è nelle condizioni di raggiungerlo".

L'importanza del gruppo di lavoro

"Ringrazio tutti, la società, i ragazzi e lo staff. Ho un team manager, Beppe Santoro, professionista di livello e che sa di calcio. La sua figura di team manager è fondamentale. Con noi qui stasera ci sono Alessandro Formisano e Guido Baldari. Ecco, non li ho mai ringraziati tutti insieme, questa mi sembra la location e l’occasione migliore".

I fischi dell'Olimpico

"Non porterei mai mio figlio a farmi sentire mentre insulto un adulto, così si legittimano le discriminazioni. Ci si rimane un po’ male, è deprimente per i ragazzi", ha concluso il tecnico azzurro.