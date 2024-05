Spalletti sulla stagione del Napoli: "Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in 5 anni"

"Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni. Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi. I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti. Basta un nulla per demotivarsi. Ragazzi giovani come Kvara per esempio, vanno coltivati, difesi e sostenuti ogni giorno". Così Luciano Spalletti, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, è tornato a parlare del Napoli.

Su Di Lorenzo, Raspadori e Meret e sulle loro possibilità di convocazione agli Europei, il ct della Nazionale ha aggiunto: "Io valuto complessivamente, non la stagione o gli ultimi mesi".

Pioli

Tra i più autorevoli candidati alla panchina del Napoli, in vista della prossima stagione, c'è anche Stefano Pioli, in procinto di lasciare il Milan. Spalletti si è espresso così sul suo collega: "Pioli è un ottimo allenatore e soprattutto un uomo con grandi qualità umane, ha spessore. Ha fatto bene al Milan. Nelle dinamiche interne non entro".

Il Bologna come il suo Napoli

C'è una squadra in questo campionato che ha ricordato al ct azzurro un po' il suo Napoli: "A parte l'Inter che ha vinto meritatamente lo scudetto, mi è piaciuto il Bologna. Mi riporta al Napoli. Bel gioco e nel gruppo si respira amicizia, fratellanza. E' così che si vince, anche".