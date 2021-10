Spalletti: "Insigne ha un affaticamento muscolare. Abbiamo concordato con lui la panchina"

"Insigne ha un affaticamento muscolare ed è a rischio di farsi male. La partita è stata gestita poi. Mi sembrava inopportuno metterlo negli ultimi 20 minuti, quando avevano inserito molta gente fisica. Ho voluto evitare rischi, affinchè non si facesse male. Oggi abbiamo deciso con lui, dopo i problemi al muscolo accusati nell’allenamento di ieri. Con Lorenzo abbiamo concordato che sarebbe venuto in panchina e sarebbe entrato se ne avessimo avuto bisogno". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha parlato al termine di Salernitana-Napoli.

Sulla vittoria contro i granata, il tecnico ha aggiunto: "La Salernitana ha fatto una grandissima partita, che è rimasta in bilico fino alla fine. I calciatori hanno tirato fuori quel qualcosa in più per portarla a casa".

In conferenza stampa Spalletti ha poi fatto un ulteriore punto sugli infortunati: "Lorenzo dovrebbe 'pulirsi' non avendo giocato oggi. Per Osimhen vediamo, non è detto che salterà le prossime due partite. Abbiamo grande fiducia nel nostro staff medico".