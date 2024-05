Spalletti torna a Napoli per l'anteprima di "Sarò con te": "Non mi stancherò mai di guardare questa bellezza"

Luciano Spalletti è tornato a Napoli per l'anteprima di "Sarò con te", il film evento dedicato allo scudetto azzurro, presso il cinema Metropolitan.

Il ct della Nazionale ha rilasciato qualche breve battuta ai giornalisti presenti all'esterno della sala nel centro cittadino: "Non mi stancherò mai di guardare la bellezza che questi ragazzi hanno fatto. I protagonisti di quello che è successo sono loro, non io. Se questo docufilm dovesse gareggiare per gli Oscar, gli attori protagonisti sarebbero loro".

Il club partenopeo, sui propri canali ufficiali, ha pubblicato anche un video messaggio del tecnico: