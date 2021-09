Napoli-Cagliari, Spalletti: "Mi piace molto l'atteggiamento della squadra. Questo è un gruppo straordinario"

"La squadra ha fatto una buona partita, non andando mai in confusione e aspettando il momento buono. Abbiamo vinto meritatamente, senza mai mettere in discussione il match. Mi soddisfa il modo della squadra di andare a prendere sempre qualcosa in più in campo, come atteggiamento. Mi piace vedere come vengono agli allenamenti, mi piace il blocco squadra. Non si abbassa mai il livello di guardia. Non sono passati molti mesi dalla partita precedente contro il Cagliari. Io non vedevo l'ora di entrare dentro questa squadra per vedere se anche loro credevano di essere forti quanto io li vedevo da fuori. Questo è un gruppo straordinario, sotto il punto di vista dell'amicizia e dello stare insieme. Più che guardare alla classifica, bisogna guardare alla partita. Ogni partita si ha l'occasione di portare a casa qualcosa. E' chiaro poi che vincere ti aiuta". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Cagliari.

Il tecnico azzurro ha parlato anche dell'ammonizione per simulazione comminata ad Osimhen: "La trattenuta c'è, non ha simulato. L'arbitro ha deciso così, ma Victor non voleva prendere in giro nessuno".

Chiusura sull'impegno europeo di giovedì prossimo contro lo Spartak Mosca al Maradona: "Turnover in Europa League? Sì, ma ci sono giocatori, come ad esempio Zielinski che hanno bisogno di giocare per trovare condizioni. Ora, però, un po' di partite si sono giocate e alcune situazioni si sono sommate. Per questo qualcosa si vedrà di cambiare per giovedì, ma queste cose si guardano durante gli allenamenti".