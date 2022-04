Spalletti: "Questo è uno di quei carri che non passano più nella vita"

"La squadra è cresciuta sotto l’aspetto della mentalità e della personalità. Ora oltre a metterci qualità, sappiamo anche soffrire e rincorrere gli avversari, senza far sparire le nostre qualità. Il terzo gol ha cambiato davvero la partita. Dopo il primo quarto d’ora, abbiamo giocato molto bene. Siamo arrivati a questo punto del campionato facendo tanti sacrifici, superando anche qualche momento di difficoltà. Ora è troppo alta la posta in palio. Sono quei carri che non passano più nella vita, per me sicuramente e forse anche per qualche calciatore". Così Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa l'importante successo sul campo dell'Atalanta.

"Zanoli entusiasmante, complimenti a Mario Rui"

Spalletti ha elogiato i suoi ragazzi per la prestazione: "Ho fatto i complimenti a Mario Rui a fine partita per quanto fatto. Zanoli è stato entusiasmante per la tranquillità e la personalità che ci ha messo. Tutti hanno fatto bene, Lobotka, Insigne. Ed è stato fondamentale anche avere i nostri tifosi con noi oggi".

Le ultime sette partite

"In queste ultime sette partite bisogna vincere ed andare a prendere per il collo qualsiasi gara ci passi davanti. Dobbiamo ambire a lottare per il campionato fino in fondo. I calciatori lo hanno capito e sono pronti e determinati a giocare la prossima partita", ha concluso il tecnico del Napoli.