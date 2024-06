Spalletti su Di Lorenzo: "E' come un figlio, faccio fatica a fare a meno di lui"

Luciano Spalletti conferma Giovanni Di Lorenzo. Il ct della Nazionale, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del decisivo match contro la Croazia, ha difeso il capitano del Napoli finito nell'occhio del ciclone dopo la prestazione negativa contro la Spagna.

"Per quanto ci sono stato insieme è come un figlio, faccio sempre fatica a fare a meno di uno della sua qualità", ha detto l'ex allenatore azzurro parlando del suo terzino.

"Se non si fa risultato si va a casa, il recupero psicologico è questo qui. Si ha a che fare con dei professionisti a tutto tondo, quindi bisogna essere realisti e c'è da fare questi step in avanti per guadagnare ruoli e meriti. Va tutto veloce. Un Frecciarossa in stazione ci rimane cinque secondi: o si sale o si resta a piedi", ha aggiunto Spalletti parlando del terzo incontro del girone.