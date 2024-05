Spalletti: "Un consiglio a Conte? Scegliere alcuni momenti per relazionarsi con De Laurentiis"

"Conte al Napoli? Non lo so, sono rimasto sorpreso perché il Napoli ha una grande squadra, io non avrei potuto fare ciò che abbiamo fatto senza quei calciatori, non so cosa sia successo in questa stagione, certo cambiare tre allenatori crea dei problemi, ma la rosa del Napoli è di primissimo livello e mi spiace non sia riuscito ad andare in Europa". Così Luciano Spalletti ha parlato degli azzurri nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport a margine del premio Cesarini.

"Che consiglio darei a Conte nel rapporto con De Laurentiis? Io a un certo punto mi ero messo zitto ad ascoltarlo. Lui ha riportato il calcio al Napoli dopo che era caduto in disgrazia, ha creato grandissime squadre e fatto ottimi risultati, ci sarà da scegliere alcuni momenti per relazionarsi con lui ma anche ascoltarlo perché sa tante cose", ha aggiunto il ct della Nazionale.