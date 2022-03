Spalletti: "Abbiamo 9 storie da scrivere e da vivere con il 100% della passione, senza freno a mano tirato"

"Dobbiamo essere protagonisti in queste 9 partite, sono 9 storie da scrivere e da vivere con il 100% della passione e provare a vincerle tutte. Uno dei veri valori della nostra vita è fare qualcosa per qualcun altro e di questi qualcun altro ce ne sono migliaia e migliaia. Se basterà questo entusiasmo lo diremo alla fine, ma è stato bello viverlo assieme ai nostri tifosi. Queste partite non bisogna giocarle con il freno a mano inserito". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Udinese.

Nel match contro i friulani, gli azzurri si giocano molto: "La partita con l’Udinese di insidie ne nasconde molte. Marino costruisce le squadre per l’obiettivo che devono centrare. Marino crea ordine quando è dentro le situazioni e anche in campo l’Udinese è così, con giocatori scelti bene per quelli che sono i loro obiettivi. Hanno un disegno tattico ben preciso. Sono forti sulle palle inattive perché sono fisici, ma hanno anche 3-4 elementi importanti con estro. Dobbiamo essere bravi a saper gestire la partita, a palleggiare in sicurezza e a mantenere equilibrio, avendo chiaro da subito cosa ci giochiamo in queste 9 sfide".

L'alternanza di risultati

"L'alternanza di risultati ci deve far riflettere sulla mentalità che dobbiamo avere soprattutto davanti al calore e l'affetto del Maradona che è oro colato per le nostre risorse. Domani mi aspetto che i ragazzi diano sempre qualcosa in più. Per giungere a grandi risultati bisogna essere alla ricerca di un livello sempre superiore lavorando e cercando il massimo".

Percentuali scudetto

"Se si guarda la classifica le squadre che sono davanti o come l’Inter che devono giocare una partita in più sono favorite. Se vediamo, però, il valore delle prime quattro squadre allora dico 25% a testa. Però è chiaro dare qualche percentuale in più a chi è davanti".

L'entusiasmo dei tifosi

"L’entusiasmo che percepiamo attorno a noi è chiarissimo ed è tanto. L’amore dei nostri tifosi trasmette sensazioni positive e uniche. Abbiamo queste nove avventure da scrivere e già dovremmo essere felici per esserci, ma vogliamo anche viverle da protagonisti proprio per i nostri tifosi che non sono solo a Napoli ma in giro per il mondo. Non giochiamo mai in trasferta, perché abbiamo sostenitori ovunque".

Scelte di formazione

"Squadra che vince non si cambia? Non lo so, io guardo sempre cosa fanno i calciatori durante la settimana. Posso dire, però, che questa volta non ho neanche un dubbio. Risparmiare qualche diffidato in vista della trasferta di Bergamo? Si partirebbe male se pensassimo che questa partita è meno delicata della prossima. Sono dei rischi che si corrono e vanno affrontati".

Mertens

"Se non l’ho fatto giocare è un po’ colpa mia, lui è bravo a farsi trovare pronto sempre, anche quando lo incontri nel corridoio. Lui con lo sguardo ti dice ‘io sono pronto a dare una mano’".

Insigne

"L’ho visto molto bene quando è entrato domenica e l’ho visto allenarsi benissimo in settimana. Si è impegnato moltissimo. L’unico problema è che fra tre mesi non sarà più a disposizione e mi sarebbe piaciuto averlo ancora a disposizione".

Var e polemiche arbitrali

"Noi abbiamo fiducia negli arbitri e nel loro impegno. La strada intrapresa con la tecnologia è molto importante, poi non so dirvi se la usano male e perchè. Giannoccaro è venuto 3 giorni fa a farci una lezione e ci ha fatto vedere direttamente cosa accade nella sala VAR e non sempre è facile far collimare i dialoghi per decisioni importanti"