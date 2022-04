Spalletti: "Spero che Mertens mi presenti il conto per tutte le volte che non l'ho scelto. Zanoli è pronto" | VIDEO

"Quella con l'Atalanta è una partita che ti guarda dritta negli occhi. Non sarà una gara che si decide col palleggio o col fioretto, ma ci vorrà fisicità, qualità, ritmo e molta intensità. Ci sarà da fare a sportellate per 95 minuti". Così Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa a Castel Volturno il match contro l'Atalanta.

Il tecnico del Napoli ha parlato anche di Dries Mertens, l'uomo più atteso del match: "Spero che domani mi presenti il conto di tutte le volte che non l'ho scelto e invece avrebbe potuto andare in campo".

Spalletti, inoltre, ha espresso massima fiducia in Zanoli, che potrebbe sostituire l'infortunato Di Lorenzo dal primo minuto.

Tutte le dichiarazioni di Spalletti nel video della press conference tratto dal canale ufficiale Youtube della Ssc Napoli: