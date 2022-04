Spalletti: "De Laurentiis ci ha stimolato. Sto benissimo a Napoli, ho un contratto di due anni"

“Vogliamo raggiungere l’obiettivo Champions e dare tutto in queste ultima 4 partite”. Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match contro il Sassuolo, in programma sabato pomeriggio al Maradona.

Il tecnico azzurro ha parlato della presenza del presidente De Laurentiis negli ultimi giorni presso il centro tecnico: "De Laurentiis è stato presente agli allenamenti e la sua presenza dà sempre stimoli. Le certezze le ha tracciate il presidente questa settimana. Ha mostrato grande sensibilità, ha parlato con tutti e ripartiamo da questo gruppo compatto che vuole raggiungere l’obiettivo di inizio stagione, ovvero la Champions".

Il futuro personale e gli obiettivi

"Io mi sento benissimo in questa città e in questa posizione, ho un contratto di due anni e non vedo problemi. Ovviamente quando si parla di futuro si parla di futuro immediato e quindi riguarda il match di domani. Non siamo contenti dell’ultimo risultato, abbiamo avuto una grande occasione, non è contento nessuno dei componenti né della squadra, né della società. Adesso però bisogna fare uno zoom avanti e cercare di raggiungere l’obiettivo Champions. Credevo allo scudetto, penso che questa squadra sia stata competitiva, ma ha perso troppi punti per strada anche non meritando. Abbiamo espresso un ottimo calcio per lunghi tratti. Accettiamo il risultato del campo, però non oscuriamo il fatto che siamo in lotta per la Champions dalla prima giornata e sempre al vertice davanti a squadre di livello alto. Fino agli ultimi 10 minuti di Empoli eravamo competitivi, certo che quel finale di gara fa male e deve darci la spinta per riscattarci. Domani sarà una partita scomoda e difficile contro un avversario di qualità".

I tifosi

"Io credo che il Maradona ci sarà sempre vicino, i napoletani sono innamorati del Napoli e quindi mi aspetto che manifestino l'affetto di sempre per la squadra".