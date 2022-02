Spalletti: "Siamo a un bivio, decidere se essere dimenticati o essere ricordati dai tifosi come eroi”

"Siamo ad un bivio: dobbiamo decidere se essere dimenticati velocemente o rimanere nella testa dei tifosi ed essere ricordati come eroi”. Così Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa il big match di campionato contro la Lazio.

"Per lo scudetto ci sarà una corsa a perdifiato per uomini forti. Io sono convinto che i miei calciatori daranno tutto, perché li conosco bene e sanno riconoscere l’importanza di questo momento. Probabilmente siamo in una fase in cui si fa sentire la stanchezza, ma abbiamo tanta energia dentro che vogliamo portare fuori. bbiamo affrontato i momenti difficili e li abbiamo superati. Adesso abbiamo un match importantissimo e dipende tutto da noi", ha aggiunto l'allenatore del Napoli.

Spalletti ha fatto anche il punto sugli infortunati: “Osimhen può giocare 90 minuti. Lobotka sarà con noi e valuteremo le sue condizioni, ma è difficile che possa essere titolare. Anguissa ha bisogno ancora di una settimana per recuperare. Lozano mi ha detto che si sente molto meglio".