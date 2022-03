Napoli, Spalletti ancora assente agli allenamenti: il tecnico si è sottoposto al test Covid

Come già ieri alla ripresa, Luciano Spalletti non era presente quest'oggi a Castel Volturno per dirigere l'allenamento. Il tecnico del Napoli è, infatti, alle prese con una sindrome influenzale.

L'allenatore azzurro si è sottoposto al test Covid, che ha dato esito negativo.

La squadra, intanto, si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente - come riferisce il sito ufficiale del club partenopeo - seduta tecnico tattica e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con partita a metà campo.