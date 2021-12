Spalletti: "Mercato? Se ne occupa il presidente, con lui ci sentiamo ogni giorno"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per commentare la sconfitta interna contro l'Empoli: "Abbiamo qualche difficoltà, ci sono giocatori stanchi ed altri che hanno provato a dare una mano ma non sono al meglio. Zielinski? Aveva difficoltà nel respirare. Abbiamo messo dentro Insigne che non aveva tutti quei minuti. Se non si hanno almeno 13-14 giocatori in condizione, diventa difficile".

L'allenatore azzurro ha risposto anche ad una domanda sul mercato di gennaio: "Quello è un discorso diverso, che fa il presidente. Con lui ci sentiamo tutti i giorni, sa valutare le cose da solo".