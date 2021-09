Spalletti, il presidente dell'Udinese: "Tutto ciò che ha avuto dalla vita cerca di darlo alle persone in difficoltà"

La prossima giornata di campionato avrà il sapore dell'amarcord per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, infatti, incrocerà la sua ex squadra, l'Udinese, alla Dacia Arena.

Del ritorno dell'allenatore toscano in Friuli ne ha parlato il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, raccontando anche alcuni interessanti aspetti dello Spalletti uomo: "Oltre ad essere un ex allenatore dell’Udinese, è un mio caro amico ed una persona squisita, è rimasto nel cuore di tutti. Tutto quello che ha avuto dalla vita cerca di darlo alle persone che sono in difficoltà. Ad Udine ci sono persone che ricevono ancora qualcosa da lui. Apprezzo la sua generosità. Per quanto riguarda la partita, invece, spero di fargli un dispetto!".