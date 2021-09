Faccia a faccia Allegri-Spalletti in sala stampa, il tecnico del Napoli: "Una volta che vinco mi viene a fare la morale?"

Faccia a faccia tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti nella sala stampa del Maradona a fine partita. Il tecnico della Juve avrebbe rinfacciato al collega di aver protestato con l'arbitro durante il match.

L'allenatore del Napoli si è poi espresso, su quanto accaduto con il collega bianconero, in conferenza stampa: "Faccio casino con l'arbitro io? E' una roba che non si può sopportare. Fate vedere le volte che ho fatto casino, perchè me ne devo rendere conto. Il faccia a faccia? Non me lo aspettavo. Io volevo salutarlo, sono andato a trovarlo in panchina all'inizio, sono andato a rincorrerlo nello spogliatoio alla fine e lui è andato via e non mi ha salutato. Lo volevo salutare ora. Frizioni durante la partita? Nessuna frizione, zero frizioni. Non gli ho detto niente mai. Ho sempre perso, una volta che vinco mi viene a fare la morale? Boh".