Spalletti saluta il Napoli: "A volte per troppo amore ci si lascia. Sono stanco"

Luciano Spalletti durante l'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione" in svolgimento a Coverciano, ha dato ufficialmente l'addio al Napoli. "A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po' e di stare con mia figlia Matilde. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno. Ho chiesto io di stare fermo. Sono felice che De Laurentiis abbia detto questa cosa, era giusto così. Nulla può farmi cambiare idea".

De Laurentiis: "Spalletti vuole anno sabbatico"

Le dichiarazioni del mister fanno seguito alle parole di ieri del presidente Aurelio De Laurentiis da Fabio Fazio in cui ha spiegato i motivi dell'addio di Spalletti. "E' un uomo libero. Quando qualcuno viene da te e ti dice che ha fatto il massimo, che si è concluso un ciclo della sua vita e preferisce prendersi un anno sabbatico, cosa puoi fare? Opporti? Io ho ricevuto da lui e lo ringrazio. Nella vita bisogna essere generosi ed è giusto che continui a fare ciò che ama fare".