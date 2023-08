Sorteggi Champions League, ecco le fasce: le possibili avversarie del Napoli

Cresce l'attesa per i sorteggi dei gironi della Champions League 2023-2024. In attesa degli ultimi tre incontri dei playoff che decreteranno la griglia finale, ecco la disposizione in fasce delle squadre. Il Napoli da campione d'Italia sarà nella prima. A fronte di una seconda fascia con squadra di prestigio e valore, da evitare ai fini della qualificazione dalla quarta fascia il Newcastle.

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid. Pep Guardiola con la Champions vinta in finale sull'Inter a maggio.

TERZA FASCIA

Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv/Rangers, Copenaghen/Young Boys.

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys/Rakow Czestochowa, Aek Atene/Anversa.