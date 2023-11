Il Sorrento torna alla vittoria, battuto il Taranto. Martignago entra e risolve il match

Serie C Girone C

Il Sorrento ritrova la vittoria in campionato. Terzo successo nel girone per la squadra di Vincenzo Maiuri che supera il Taranto di Ezio Capuano allo stadio Viviani di Potenza. Decide un gol di Martignago nel secondo tempo, pugliesi in dieci dal 35’ per l’espulsione diretta di Bifulco.

La cronaca si apre con un primo tentativo di Scala con un colpo di testa, da distanza ravvicinata, che si spegne sul fondo al 5’. Soltanto al 17’ arriva la risposta dei rossoblù con Kanoute che si accentra e calcia con il destro, il diagonale termina fuori di pochissimo. Al 20’ squillo dei costieri con Scala che impegna Vannucchi, sulla respinta Vitale fa partire un mancino che si infrange sulla traversa. Poi è protagonista Bifulco al 30’ con una conclusione al volo su suggerimento di Romano dalla destra, Del Sorbo si rifugia in angolo. Il numero 14 al 35’ colpisce Vitale con uno schiaffo, l’arbitro sventola il cartellino rosso e gli uomini di Capuano restano con l’inferiorità numerica. Il primo tempo va in archivio con i rossoneri in attacco, l’acrobazia del classe 2001 spaventa Vannucchi e compagni. Con la superiorità numerica, il Sorrento tiene il pallino del gioco e occupa stabilmente la metà campo del Taranto che, dal canto suo, prova comunque a ripartire. Al 64’ traversone del neo entrato Colombini per l’incornata di La Monica, il pallone termina alto. Al 72’ si sblocca la sfida, è Martignago a gonfiare la rete: l’ex Alessandria, sugli sviluppi di un corner, controlla e supera Vannucchi con il destro. I pugliesi vanno a caccia del pareggio con Riggio dopo una sponda di Samele, Del Sorbo osserva e non rischia. Poco altro nel finale, al Viviani termina 1-0 per il Sorrento.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (63’ Colombini); Cuccurullo, De Francesco (89’ Messori), Vitale (78’ Panelli); Scala (63’ Martignago), Ravasio (78’ Ravasio), La Monica. A disp: D’Aniello, Oliva, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Heinz, Riggio, Enrici (77’ Orlando); Ferrara (94’ Kondaj), Romano (46’ Mastromonaco), Zonta, Fiorani; Kanoute (65’ Fabbro), Cianci (65’ Samele), Bifulco. A disp: Loliva, Costantino, De Santis, Bonetti, Papaserio, Capone. All.: Capuano

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

Marcatori: 72’ Martignago (S)

Ammoniti: Fusco (S), Heinz, Cianci, Enrici, Samele, Ferrara, Zonta (T)

Espulsi: 35’ Bifulco (T)