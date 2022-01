Sorrento, sospesi gli allenamenti del gruppo-squadra: annunciato il motivo

Una situazione giunta ai limiti dell'insostenibile. Il Covid ha ripreso la scena all'interno del settore calcistico e sta minando la regolare disputa dei campionati. Non solo quelli professionistici, ma anche i dilettanti rischiano seriamente di veder annullati gli impegni in agenda. In casa Sorrento è già avvenuto uno stop forzato a causa del virus. Dopo alcune positività nel gruppo-squadra di Renato Cioffi, la società costiera ha deciso di sospendere gli allenamenti per salvaguardare e tutelare i tesserati e l'intero ambiente rossonero.

Una scelta tutt'altro che semplice per i partenopei, attesi dalla sfida casalinga contro l'Audace Cerignola il prossimo 9 dicembre: "Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver sospeso gli allenamenti in relazione ad alcuni casi di positività riscontrati nel gruppo squadra. Tale decisione è stata presa dal club al fine di tutelare la salute dei propri tesserati. Fino all'esito del prossimo ciclo di tamponi, in programma nei prossimi giorni, non saranno dunque effettuate sedute di allenamento".

Bisognerà, dunque, comprendere se ci sarà l'inevitabile rinvio delle gare in programma. Nel frattempo, resta tutto immutato e il Sorrento dovrà presentarsi al match contro il quotato club pugliese senza alcuni elementi e con una preparazione non perfetta dovuta al dilagare del Covid in Campania.